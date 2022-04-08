Энтони Эдвардс набрал рекордные в карьере 49 очков

Защитник «Миннесоты» обновил личный рекорд результативности в матче с (127:121).

Эдвардс записал на свой счет 49 очков.

За 39 минут он реализовал 16 из 28 с игры, включая 6 из 14 из-за дуги, а также 11 из 14 с линии. В активе 1-го номера драфта-2020 6 подборов и 8 передач.

Предыдущий рекорд Эдвардса – 48 очков во встрече с «Голден Стэйт» в ноябре.

В концовке встречи зрители стоя поддерживали Эдвардса, который пытался добраться до отметки в 50 очков. Защитник четыре раза промахнулся из-за дуги.

«Это любовь. Ценю такую поддержку», – сказал Эдвардс.

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