Пол Джордж преодолел отметку в 15 000 очков за карьеру

Звездный форвард преодолел отметку в 15 000 очков за карьеру.

31-летний игрок достиг исторической отметки во время второй четверти матча против «Санз» (113:109), в котором он набрал 19 очков.

После игры с Джордж занимает 144-е место в списке лучших бомбардиров в истории , имея 15 006 очков на своем счету.

Среди действующих игроков лиги отметку в 15 000 очков преодолели только Леброн Джеймс (37 062), Кармело Энтони (28 289), Кевин Дюрэнт (25 470), Джеймс Харден (23 442), Расселл Уэстбрук (23 298), Крис Пол (20 920), Ламаркус Олдридж (20 558), Стефен Карри (20 064), Демар Дерозан (19 852), Дуайт Ховард (19 454), Дэмиан Лиллард (17 510), Руди Гэй (17 341), Лу Уильямс (15 593) и Кайл Лаури (15 100).

Перед сезоном эти «Лейкерс» назывались главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века