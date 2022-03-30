Пол Джордж: «Вдохновился Кобе Брайантом, хочу отдать все, что у меня есть»

Форвард рассказал о том, что помогло ему вернуться после травмы в матче против «Юты» (121:115) 29 марта.

«Вдохновился примером , который играл, несмотря на подобные вещи. Я всегда ставлю перед собой высокие стандарты. В конце карьеры хочу оглянуться назад и сказать, что я отдал все, что у меня было», – сказал Джордж.

Во встрече с «Ютой» форвард набрал 34 очка, а также совершил 6 передач и 4 перехвата.

Он провел первый матч с 22 декабря, когда получил разрыв боковой связки локтевого сустава.

Гонка за MVP НБА. Уже без Леброна, зато с его наследниками