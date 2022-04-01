Четыре игрока стартовой пятерки «Клипперс», включая Пола Джорджа, пропустят матч против «Милуоки»

Лидер «Клипперс» пропустит игру впервые после возвращения в строй после травмы. Звездный форвард получил выходной и не выйдет на площадку в сегодняшнем матче против , сообщает ESPN.com.

Вместе с Джорджем встречу пропустят еще три игрока стартовой пятерки : (отдых), Маркус Моррис (боль в левом колене) и (боль в левой лодыжке). Новичок Брэндон Бостон не сыграет из-за COVID-19.

«Клипперс» проведут второй матч за два дня. Вчера команда проиграла «Чикаго» в овертайме – 130:135.

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