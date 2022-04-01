Четыре игрока стартовой пятерки «Клипперс», включая Пола Джорджа, пропустят матч против «Милуоки»

Теги Клипперс Милуоки НБА Николя Батюм Пол Джордж Маркус Моррис Реджи Джексон Брэндон Бостон Баскетбол

Лидер «Клипперс» Пол Джордж пропустит игру впервые после возвращения в строй после травмы. Звездный форвард получил выходной и не выйдет на площадку в сегодняшнем матче против «Милуоки», сообщает ESPN.com.

Вместе с Джорджем встречу пропустят еще три игрока стартовой пятерки «Клипперс»: Реджи Джексон (отдых), Маркус Моррис (боль в левом колене) и Николя Батюм (боль в левой лодыжке). Новичок Брэндон Бостон не сыграет из-за COVID-19.

«Клипперс» проведут второй матч за два дня. Вчера команда проиграла «Чикаго» в овертайме – 130:135.

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