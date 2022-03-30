Пол Джордж набрал 34 очка в первом матче за три месяца и принес «Клипперс» победу над «Ютой»

Звездный форвард вернулся в строй, пропустив три месяца из-за травмы локтя, и помог своей команде одержать домашнюю победу над «Ютой» (121:115).

Джордж стал самым результативным игроком встречи, набрав 34 (10 из 20 с игры, 6 из 9 из-за дуги, 8 из 11 с линии штрафных), а также сделал 6 передач, 4 перехвата, 2 подбора, 1 блок-шот и 2 потери за 31 минуту на площадке.

По окончании матча партнеры по команде устроили Джорджу душ из бутылок.

Джордж не играл с 22 декабря из-за разрыва боковой связки локтевого сустава. Изначально сообщалось, что форвард пропустит три-четыре недели.

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