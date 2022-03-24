«Это неуважение к командам и тренерам». Куин Снайдер возмущен слухами о его возможном переходе в «Сперс» или «Лейкерс»

Главный тренер «Юты» Куин Снайдер выразил возмущение слухами о том, что он может возглавить «Сан-Антонио» или «Лейкерс».
«Честно говоря, подобные вопросы, на мой взгляд, являются неуважением к самим командам, которые упоминаются. Кроме того, я считаю, что такие разговоры неуважительны по отношению к тренерам.
Я люблю ребят, которых тренирую. Я люблю этих игроков. Я сосредоточен на наших ребятах и нашей команде. И, как я уже сказал, обсуждение этих вопросов даже гипотетически – это неуважение. Вот как я бы это охарактеризовал», – заявил Снайдер.