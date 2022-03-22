«Лейкерс» могут рассмотреть вариант с назначением Куина Снайдера

Главный тренер «Юты» может заменить , если решат прекратить сотрудничество со специалистом.

Об этом сообщает инсайдер Марк Стейн.

«Я слышал, что Снайдер является вероятным кандидатом на должность главного тренера «Лейкерс», если они расстанутся с Вогелем после кошмарного сезона в Голливуде», – информирует Стейн.

Снайдер возглавляет «Юту» с 2014 года. Он также называется кандидатом на пост главного тренера .

Под руководством Снайдера «Джаз» пять раз подряд выходили в плей-офф. Специалист ранее провел один сезон в штабе «озерников» в качестве ассистента.

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