«Лейкерс» могут рассмотреть вариант с назначением Куина Снайдера

Главный тренер «Юты» Куин Снайдер может заменить Фрэнка Вогеля, если «Лейкерс» решат прекратить сотрудничество со специалистом.
Об этом сообщает инсайдер Марк Стейн.
«Я слышал, что Снайдер является вероятным кандидатом на должность главного тренера «Лейкерс», если они расстанутся с Вогелем после кошмарного сезона в Голливуде», – информирует Стейн.
Снайдер возглавляет «Юту» с 2014 года. Он также называется кандидатом на пост главного тренера «Сан-Антонио».
Под руководством Снайдера «Джаз» пять раз подряд выходили в плей-офф. Специалист ранее провел один сезон в штабе «озерников» в качестве ассистента.
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