«Оклахома» подписала 10-дневные контракты с Георгиосом Калаицакисом и Завьером Симпсоном

«Оклахома» подписала 10-дневные соглашения с форвардом (23 года, 201 см) и защитником Завьером Симпсоном (25 лет, 183 см), сообщает инсайдер НБА Марк Стейн.

Калаицакис начинал нынешний сезон в составе , но в начале декабря действующие чемпионы НБА отчислили греческого игрока. В 9 матчах за «Бакс» он набирал в среднем 1,8 очка и 0,9 подбора.

Симпсон не был выбран на драфте-2020. Нынешний сезон защитник проводил за фарм-команду «Оклахомы» в G-лиге.

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