«Юта» подписала 10-дневный контракт с Грегом Монро

«Юта» подписала 10-дневное соглашение с центровым Грегом Монро, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
В нынешнем сезоне 31-летний центровой провел в общей сложности 10 матчей за «Миннесоту», «Вашингтон» и «Милуоки», но не сумел закрепиться ни в одном из клубов.
Его показатели в регулярном чемпионате НБА-2021/22 составляют в среднем 5,5 очка и 5,2 подбора за 15,1 минуты на площадке.
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