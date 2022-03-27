«Юта» подписала 10-дневный контракт с Грегом Монро

«Юта» подписала 10-дневное соглашение с центровым , сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

В нынешнем сезоне 31-летний центровой провел в общей сложности 10 матчей за «Миннесоту», и «Милуоки», но не сумел закрепиться ни в одном из клубов.

Его показатели в регулярном чемпионате НБА-2021/22 составляют в среднем 5,5 очка и 5,2 подбора за 15,1 минуты на площадке.

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