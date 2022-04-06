Скип Бэйлесс: «Леброн считал Уэстбрука звездой, а он оказался мошенником»

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 Эксперт Fox Sports Скип Бэйлесс раскритиковал разыгрывающего «Лейкерс» Расселла Уэстбрука.

«Леброн поверил в звездную силу Рассела Уэстбрука. Он ведь набирал трипл-дабл, это великолепно! Но Уэстбрук оказался мошенником, и его разоблачили. Он просто машина по набору статистики, думает только о себе. Он ценит свою статистику выше командной победы», – заявил Бэйлесс.

«Лейкерс» потеряли шансы на выход в плей-офф в нынешнем сезоне. Многие эксперты считают приобретение Уэстбрука прошлым летом главной ошибкой руководства клуба.

Перед сезоном эти «Лейкерс» назывались главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века

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