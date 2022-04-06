Крис Пол приводил четыре разных клуба к рекорду по числу побед в регулярном чемпионате

Во вторник «Финикс» одержал 63-ю победу в текущем сезоне и установил новый рекорд клуба по количеству побед в одном регулярном чемпионате.

Примечательно, что разыгрывающий «Санз» Крис Пол ранее добивался аналогичного рекорда еще с тремя клубами: «Хорнетс» (56 побед в сезоне-2007/08), «Клипперс» (57 побед в сезоне-2013/14) и «Рокетс» (65 побед в сезоне-2017/18), отмечает StatMuse.

36-летний разыгрывающий выступает в НБА с 2005 года и играл за пять клубов: «Новый Орлеан» (2005-2011), «Клипперс» (2011-2017), «Хьюстон» (2017-2019»), «Оклахома» (2019-2020) и «Финикс» (2019-2022). В прошлом сезоне Пол в составе «Санз» впервые вышел в финальную серию НБА, где его команда проиграла «Милуоки».

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