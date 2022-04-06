35 очков Тайлера Хирро помогли «Майами» выиграть пятый матч подряд

Защитник стал героем победного матча против (144:115), в котором он набрал 35 очков, выйдя со скамейки запасных.

22-летний игрок установил рекорд карьеры по количеству очков в одном матче.

«Хит» одержал пятую победу подряд и приблизился к тому, чтобы обеспечить себе первое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. Кроме того, команда провела свой один из самых результативных матчей, 144 очка – это второй результат в истории «Майами».

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