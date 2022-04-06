Журналист ESPN: «Дерозан чувствовал, что у «Лейкерс» не было четкого видения»

Журналист ESPN Ом Енмисук поделился информацией относительно переговоров между и Демаром Дерозаном перед началом нынешнего сезона.

«Я разговаривал кое с кем из окружения Дерозана. Когда игрок был в Лос-Анджелесе, он, по сути, привязался к «Лейкерс». Мне дали понять, что Дерозан чувствовал какой-то беспорядок в действиях клуба. У них действительно не было четкого видения. Они не понимали, что нужно делать», – сказал Енмисук.

Ранее сообщалось, что руководство калифорнийской команды не захотело давать Дерозану третий год в контракте. В итоге форвард перешел в .

В нынешнем сезоне он набирает 28 очков, а также совершает 5,3 подбора и 5 передач в среднем за игру.

Демар Дерозан вновь доминирует в регулярке НБА. Но мы по-прежнему уверены, что он оплошает в плей-офф