Кайл Андерсон броском под сирену перевел матч «Мемфис» – «Юта» в овертайм

Форвард перевел матч против «Юты» в овертайм, сравняв счет броском из-под кольца под сирену об окончании четвертой четверти.

В последней атаке основного времени встречи при счете 110:108 в пользу «Джаз» защитник «Гризлис» Десмонд Бэйн попытался вырвать победу для своей команды, но промахнулся из-за дуги. Мяч не задел кольца и упал в руки Андерсона. Несмотря на сопротивление ’Нила, Андерсон успел отправить мяч в кольцо до истечения времени.

«Юта» обыграла «Мемфис» в овертайме (121:115) и досрочно обеспечила себе место в плей-офф.

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