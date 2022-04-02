«Мемфис» обыграл «Финикс» без четырех игроков стартовой пятерки

«Мемфис» в пятницу выиграл у лидирующего в чемпионате со счетом 122:114.

«Гризлис» провели встречу без пятерых травмированных игроков, включая четырех представителей стартовой пятерки. Матч пропустили (колено), Десмонд Бэйн (голеностоп), (голень), (бедро) и Тайус Джонс (рука).

«Мемфис» в нынешнем сезоне имеет результат 20-2 без Морэнта в составе.

«Сегодня на победу сработала наша культура. Мы играли против лучшей команды НБА», – заявил главный тренер Тэйлор Дженкинс.

«Санз» (62-15) и «Гризлис» (55-23) завершат сезон на 1-м и 2-м местах в Западной конференции.

Кантер-Фридом вылетел из НБА, потому что не тянет. Сам он утверждает, что лига избавилась от него из-за критики Китая