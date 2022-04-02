Крис Пол: «Финикс» быстро забудет о поражении от «Мемфиса»

«Мемфис» в пятницу выиграл у лидирующего в чемпионате со счетом 122:114, проведя матч без четырех игроков основы.

По словам разыгрывающего «Санз» , команда не придает поражению излишнего значения.

«Отдаю должное, они проявили больше желания и превзошли нас в борьбе за подбор на нашем щите. Но могу гарантировать, что когда мы приедем в Оклахому на следующий матч, то забудем об этой игре», – заявил Пол.

Форвард Микэл Бриджес согласился с мнением ветерана.

«Мы сделаем выводы, но не станем заморачиваться на этом матче. Слушайте, у нас 60 побед, 15 поражений. У нас все будет хорошо», – сказал Бриджес.

Кантер-Фридом вылетел из НБА, потому что не тянет. Сам он утверждает, что лига избавилась от него из-за критики Китая