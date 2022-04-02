Крис Пол: «Финикс» быстро забудет о поражении от «Мемфиса»

«Мемфис» в пятницу выиграл у лидирующего в чемпионате «Финикса» со счетом 122:114, проведя матч без четырех игроков основы.
По словам разыгрывающего «Санз» Криса Пола, команда не придает поражению излишнего значения.
«Отдаю «Мемфису» должное, они проявили больше желания и превзошли нас в борьбе за подбор на нашем щите. Но могу гарантировать, что когда мы приедем в Оклахому на следующий матч, то забудем об этой игре», – заявил Пол.
Форвард Микэл Бриджес согласился с мнением ветерана.
«Мы сделаем выводы, но не станем заморачиваться на этом матче. Слушайте, у нас 60 побед, 15 поражений. У нас все будет хорошо», – сказал Бриджес.
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