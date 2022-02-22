Кавай Ленард: «Чувствую себя намного лучше»

Звездный форвард «Клипперс» Кавай Ленард рассказал о своем состоянии во время общения с легендами НБА в Кливленде, где чествовали Топ-75 игроков в истории лиги.
«Чувствую себя намного лучше. Пытаюсь вернуться», – заявил Ленард.
Семь месяцев назад Кавай перенес операцию по поводу частичного разрыва крестообразной связки.
Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю ранее заявил, что 5-кратный участник Матча звезд, «вероятно, не вернется в этом сезоне».
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