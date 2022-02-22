Кавай Ленард: «Чувствую себя намного лучше»

Звездный форвард рассказал о своем состоянии во время общения с легендами в Кливленде, где чествовали Топ-75 игроков в истории лиги.

«Чувствую себя намного лучше. Пытаюсь вернуться», – заявил Ленард.

Семь месяцев назад Кавай перенес операцию по поводу частичного разрыва крестообразной связки.

Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю ранее заявил, что 5-кратный участник Матча звезд, «вероятно, не вернется в этом сезоне».

«Нам необходим игрок, способный забить и организовать атаку». ЦСКА полгода гонялся за наследником Стива Нэша и будет платить ему 6 млн