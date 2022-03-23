Крис Бруссард – о данке Зайона Уильямсона: «Этим видео он говорит, что должен играть»

Эксперт Fox Sports Крис Бруссард прокомментировал видео с данком, которое опубликовал форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон.

«Этим видео Зайон говорит: «Я должен играть». И это действительно так. Он не стал бы легкомысленно делать такой рискованный данк до полного восстановления. «Пеликанс» должны дать ему сыграть в нынешнем сезоне. В лучшем случае они выиграют несколько матчей и попадут в плей-офф. В худшем – Зайон снова получит травму, но тогда вы точно поймете, что ему не нужно давать максимальное продление контракта», – заявил Бруссард.

Ранее Уильямсон опубликовал видео, на котором он во время тренировки вколачивает сверху с навесом от щита и переводом мяча между ног.

Игрок продолжает восстанавливаться после перелома стопы, из-за которого не сыграл ни одного матча в нынешнем сезоне.

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