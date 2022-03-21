Зайон Уильямсон не сыграет в этом сезоне (Шэмс Чарания)

Форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон не вернется в строй в нынешнем сезоне, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Тем не менее, как отмечают источники, игрок тренируется на площадке и добился определенного успеха в восстановлении от травмы. Зайон выполняет бросковые упражнения и может опираться на травмированную ногу.

В нынешнем сезоне форвард не привел ни одного матча за «Пеликанс» из-за повреждения стопы. Две недели назад форвард вернулся в расположение команды из Портленда и получил разрешение врачей приступить к тренировкам на площадке.

Зайона Уильямсона ждали в НБА сильнее, чем кого-либо со времен Леброна. Но пока он становится все толще и получает травмы