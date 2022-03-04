Лидер «Астаны» Энтони Хики покинул Казахстан

Теги Единая лига ВТБ Астана Энтони Хики Баскетбол

Американский разыгрывающий «Астаны» Энтони Хики покинул Казахстан, сообщает телеграм-канал «Свободный агент».

Контракт с игроком не был расторгнут, однако американец, скорее всего, не вернется в команду.

В нынешнем сезоне Хики набирал за «Астану» 22,8 очка, 7,4 передачи и 4,9 подбора в среднем за матч. Защитник участвовал в Матче всех звезд Лиги ВТБ, а в недавней игре против «Локомотива-Кубань» оформил трипл-дабл – 43 очка, 11 передач и 10 подборов.

Вот это трипл-дабл в Лиге ВТБ – 43 очка, 11 передач и победа над «Локомотивом»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные