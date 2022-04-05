Мэджик Джонсон – Дэвису: «Надо что-то делать, ты нужен «Лейкерс» здоровым. Или может быть обмен»

Легендарный игрок и экс-президент высказался о звездном форварде калифорнийцев .

Дэвис за последние два сезона из-за травм принял участие лишь в 75 матчах.

«Эй Ди, надо что-то делать, надо что-то менять, ты нужен «Лейкерс» здоровым. Или «Лейкерс» после следующего сезона посмотрят на тебя и скажут: «Приятель, если не можешь оставаться здоровым, то тебе надо быть где-то в другом месте». Потому что ты нужен им на площадке, а не сидящим на скамейке в повседневной одежде», – заявил Джонсон в эфире ESPN.

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