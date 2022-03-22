Мэджик Джонсон – о матче с «Кливлендом»: «С такой игрой «Лейкерс» могут далеко зайти в плей-офф»

Легендарный игрок «Лейкерс» Мэджик Джонсон признался, что его впечатлила игра команды в матче с «Кливлендом» (131:120) в понедельник.
«Если «Лейкерс» будут демонстрировать подобный уровень самоотдачи, скорости и резкости в защите и нападении, то могут далеко зайти в плей-офф. Особенно с Энтони Дэвисом в составе!
В последних трех матчах Расселл Уэстбрук показывал свой лучший баскетбол после перехода в «Лейкерс», – написал Джонсон в твиттере.
«Лейкерс» поднялись на 9-е место в Западной конференции (31-41).
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