Мэджик Джонсон – о матче с «Кливлендом»: «С такой игрой «Лейкерс» могут далеко зайти в плей-офф»

Теги Мэджик Джонсон Кливленд Лейкерс НБА Расселл Уэстбрук Энтони Дэвис Баскетбол

Легендарный игрок «Лейкерс» Мэджик Джонсон признался, что его впечатлила игра команды в матче с «Кливлендом» (131:120) в понедельник.

«Если «Лейкерс» будут демонстрировать подобный уровень самоотдачи, скорости и резкости в защите и нападении, то могут далеко зайти в плей-офф. Особенно с Энтони Дэвисом в составе!

В последних трех матчах Расселл Уэстбрук показывал свой лучший баскетбол после перехода в «Лейкерс», – написал Джонсон в твиттере.

«Лейкерс» поднялись на 9-е место в Западной конференции (31-41).

Кажется, что Леброн – это ходячая антиреклама НБА? «Все не так однозначно»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные