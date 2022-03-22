Мэджик Джонсон – о матче с «Кливлендом»: «С такой игрой «Лейкерс» могут далеко зайти в плей-офф»

Легендарный игрок признался, что его впечатлила игра команды в матче с (131:120) в понедельник.

«Если «Лейкерс» будут демонстрировать подобный уровень самоотдачи, скорости и резкости в защите и нападении, то могут далеко зайти в плей-офф. Особенно с в составе!

В последних трех матчах показывал свой лучший баскетбол после перехода в «Лейкерс», – написал Джонсон в твиттере.

«Лейкерс» поднялись на 9-е место в Западной конференции (31-41).

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