Леброн Джеймс – о данке через Лава: «Увидел его и подумал «Кев, нет, просто отойди, ну пожалуйста»

Лидер оценил, какое место занимает в списке его постеров данк через бывшего одноклубника .

«Самое последнее место, потому что это Кей Лав. Когда я вышел на кольцо и увидел его, то подумал «Кев, нет, просто отойди, ну пожалуйста».

Я не хотел этого. Кевин должен знать, что как только моя икроножная мышца включается и начинает работать, далее следует взлет. Мне так жаль, что это был он. Так что я исключаю этот данк из своих постеров, я не рад этому данку, потому что пострадал мой кореш», – заявил Леброн с улыбкой.

Кажется, что Леброн – это ходячая антиреклама НБА? «Все не так однозначно»