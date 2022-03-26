Игорь Кочарян: «Если МБА примут в Лигу ВТБ, все равно постараемся обойтись без легионеров»

Генеральный директор МБА Игорь Кочарян рассказал о том, что в случае попадания в Единую лигу ВТБ клуб не станет отказываться от изначальной концепции и продолжит использовать российских баскетболистов.

«Это та концепция, в которой наш клуб создавался, и из года в год мы работаем именно так. Постараемся не менять эти правила. Мы уже доказали свою состоятельность в женском направлении, теперь реализуем это все в мужском. В случае, если пазл сложится и нас примут в Единую лигу, мы будем делать то же самое. Это длинный путь, игра в длинную, это сложная игра, но эта игра интересная с профессиональной точки зрения. Это вызов для клуба и для менеджмента.

В этом году у нас играют молодые парни, средний возраст – 20 с небольшим лет. Именно для этого мы их и запустили в Суперлигу, чтобы вычленить тот костяк, с которым мы можем соответствовать уровню лиги. При этом, конечно, без усиления сложно будет выглядеть там достойно.

Поэтому, по нашему мнению, здесь должен быть баланс между развитием молодых игроков и наличием в команде опытных игроков. Ведь и ветеран ветерану рознь, нужно смотреть, на какой позиции нам требуется тот или иной игрок, нужно смотреть на личные качества, готов ли он выполнять ту роль, которую будет от него требовать тренерский штаб и руководство клуба. Чтобы игрок был готов и сам помогать команде, но при этом еще и молодым игрокам помогать с адаптацией на этом уровне.

Поэтому да, мы будем готовы принять ветеранов. Но это будет очень точечное и выверенное взаимодействие с возрастными игроками. Мы от них не станем отказываться, но это будет очень сбалансированно и дозировано», – заявил Кочарян.

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