Игорь Кочарян – о необходимости увеличения бюджета МБА под Лигу ВТБ: «Нас никакие задачи не пугают»

Генеральный директор МБА Игорь Кочарян рассказал о том, сможет ли московский клуб соответствовать высоким требованиям лиги ВТБ по бюджету.

– Сможете ли вы раздобыть 400 миллионов. Реально ли это?

– Знаете, как мы относимся к слову «реально»? Вот 2-3 года назад над нами смеялись, когда мы говорили, что будем играть в женской Евролиге. А в итоге наши девчонки впервые за 20 лет чисто российским составом выиграли медали чемпионата России и в этом сезоне выступали в Евролиге – тоже без легионерок. Наш бюджет растет из года в год. Пусть не сильно, но динамика точно в нужном направлении. По этой причине нас никакие задачи не пугают.

Плюс, опять же, есть внутренние резервы, есть результаты, которые мы показываем, есть выстроенные системы для подготовки. У девочек уже давно все работает как часы, сейчас работаем над тем, чтобы и у ребят так было, осталось единственное звено в этой цепочке – выступление в Единой лиге ВТБ.

Наверное, о наших шансах точнее расскажут в Единой лиге. Я же могу сказать, что мы не первый год задумываемся о «повышении». Соответственно, работаем в этом направлении. То есть мы действительно идем к этому шаг за шагом. Мы достаточно недавно стали участниками Единой молодежной лиги ВТБ, а это было ключевым шагом – в короткие сроки сделать перспективную команду, которая солидно выглядела бы в молодежном чемпионате.

Параллельно с этим мы работаем над созданием боеспособной мужской команды и в Суперлиге, что важно – молодой. Это необходимо для того, чтобы ребята имели возможность проявлять себя на хорошем уровне, но с перспективой игры в Единой лиге.

Поэтому мы движемся к этому постепенно и пытаемся фундаментально соответствовать по всем позициям.

«Работаем так, чтобы не приглашать легионеров». Гендиректор МБА — про 400 млн, ветеранов и Макара Коновалова