Виктор Оладипо вернулся в ротацию и набрал 21 очко в матче с «Торонто»

Защитник в воскресенье вернулся в ротацию и провел лучший матч в сезоне.

Во встрече с (114:109) Оладипо записал на свой счет 21 очко, 3 подбора, 4 передачи и 2 перехвата, реализовав 7 из 11 с игры за 27 минут со скамейки.

Оладипо пропустил предыдущие три матча команды по решению главного тренера Эрика Споэльстры.

В начале марта Оладипо вернулся в строй, пропустив около года после операции на правом бедре.

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