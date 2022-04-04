Марк Стейн: «Торонто» может заинтересоваться вариантом с Гобером»

Известный инсайдер Марк Стейн рассказал о том, что «Рэпторс» могут предпринять попытку заполучить центрового «Джаз» .

«Я согласен с Тимом Макманом, Гобер точно будет интересен . Есть еще и , который уже давно находится в поиске «большого». Могу представить, что «Рэпторс» заинтересуются этим вариантом. Но будет больше команд, не только эти две», – заявил Стейн.

В 2020 году Гобер подписал с «Ютой» 5-летний контракт на 205 миллионов долларов.

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