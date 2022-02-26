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    Лука Дончич: «Я не нравлюсь судье. Он дважды должен был свистнуть Гоберу фолы»

    Теги Даллас НБА Юта судьи Руди Гобер Лука Дончич Баскетбол

    Разыгрывающий «Мэверикс» Лука Дончич после поражения от «Джаз» (109:114) заявил о предвзятости одного из судей.

    Дончич в четвертой четверти несколько раз оказывался один на один с центровым соперника Руди Гобером, но не преуспел в этих эпизодах.

    «Мне нравится такой расклад, когда я оказываюсь против Гобера. На мне дважды сфолили, но я знаю судью – он не свистнет. Так всегда получается, я ему не нравлюсь. Считаю, что нарушения там были», – заявил словенец.

    В четырех изоляциях против Гобера лидер «Далласа» реализовал лишь один бросок.

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