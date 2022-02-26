Лука Дончич: «Я не нравлюсь судье. Он дважды должен был свистнуть Гоберу фолы»

Разыгрывающий «Мэверикс» Лука Дончич после поражения от «Джаз» (109:114) заявил о предвзятости одного из судей.
Дончич в четвертой четверти несколько раз оказывался один на один с центровым соперника Руди Гобером, но не преуспел в этих эпизодах.
«Мне нравится такой расклад, когда я оказываюсь против Гобера. На мне дважды сфолили, но я знаю судью – он не свистнет. Так всегда получается, я ему не нравлюсь. Считаю, что нарушения там были», – заявил словенец.
В четырех изоляциях против Гобера лидер «Далласа» реализовал лишь один бросок.