Лука Дончич: «Я не нравлюсь судье. Он дважды должен был свистнуть Гоберу фолы»

Разыгрывающий «Мэверикс» после поражения от «Джаз» (109:114) заявил о предвзятости одного из судей.

Дончич в четвертой четверти несколько раз оказывался один на один с центровым соперника , но не преуспел в этих эпизодах.

«Мне нравится такой расклад, когда я оказываюсь против Гобера. На мне дважды сфолили, но я знаю судью – он не свистнет. Так всегда получается, я ему не нравлюсь. Считаю, что нарушения там были», – заявил словенец.

В четырех изоляциях против Гобера лидер реализовал лишь один бросок.

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