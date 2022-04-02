«Даллас» попытается заполучить Гобера, если «Юта» захочет расстаться с игроком

Центровой «Юты» входит в сферу интересов .

Как рассказал инсайдер ESPN Тим Макман, «Мэверикс» попытаются заполучить француза, если клуб из Солт-Лейк-Сити решит обменять его.

Отмечается, что Гоберу нравится вариант с выступлением за одну команду с .

В 2020 году Гобер подписал с «Ютой» 5-летний контракт на 205 миллионов долларов.

Руди набирает 15,4 очка, 14,6 подбора, 1,1 передачи и 2,1 блок-шота в среднем за игру. Сообщалось, что он плохо ладит с еще одним лидером команды Донованом Митчеллом.

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