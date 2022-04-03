Энтони Дэвис: «Последние четыре минуты матча против «Пеликанс» были трудными, чувствовал дискомфорт в стопе»

Звездный форвард «Лейкерс» признался, что во время вчерашнего матча против «Нового Орлеана» (111:114) его беспокоили боли в стопе, но он не мог пропустить важный матч.

«Это определенно была важная игра для нас, поэтому я не хотел пропускать ее.

Последние четыре минуты были трудными, я чувствовал дискомфорт в стопе. Это отстой, что я не могу находиться на площадке и помогать команде столько, сколько хочу. И в этом сезоне, и в прошлом», – сказал Дэвис.

Дэвис вернулся в строй впервые с 16 февраля.

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