«Портленд» подписал Дрю Юбэнкса и Криса Данна до конца сезона

заключил контракты с и Крисом Данном до конца нынешнего сезона, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Юбэнкс провел за команду 18 матчей в нынешнем регулярном чемпионате, выступая на 10-дневных соглашениях. Он набирает 14,1 очка и 8,7 подбора в среднем за игру.

Данн также представлял «Блэйзерс» на условиях 10-дневного контракта. В 11-ти матчах его показатели составили в среднем 8,6 очка и 5,4 передачи.

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