Трэй Янг повредил паховые мышцы, но вернулся в игру

Разыгрывающий «Атланты» получил повреждение паховых мышц в бесконтактном эпизоде под занавес первой половины матча с (131:107).

Янг вынужден был отправиться в раздевалку, но но вернулся в игру во второй половине.

Трэй в итоге записал на свой счет 30 очков и 9 передач. В последних семи встречах лидер «Хоукс» набирает в среднем по 30,8 очка и 10,9 передачи за игру.

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