В текущем сезоне 14 разных игроков набирали по 50 и более очков за матч. Это рекорд НБА

Защитник «Чикаго» Демар Дерозан записал на свой счет 50 очков в победном матче с «Клипперс».

Дерозан стал 14-м игроком в сезоне-2021/22, который набирал 50 и более очков за одну игру. Это рекордный показатель в истории НБА, в сезоне-2018/19 подобную результативность демонстрировали 13 разных баскетболистов.

Помимо Дерозана 50 очками за матч хотя бы один раз в текущем розыгрыше отличались Карл-Энтони Таунс, , Трэй Янг, , Джейсон Тейтум, , Джа Морэнт, , Саддик Бей, , Джейлен Браун, Джоэл Эмбиид и Яннис Адетокумбо.

Гонка за MVP НБА. Уже без Леброна, зато с его наследниками