В текущем сезоне 14 разных игроков набирали по 50 и более очков за матч. Это рекорд НБА

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Защитник «Чикаго» Демар Дерозан записал на свой счет 50 очков в победном матче с «Клипперс». 

Дерозан стал 14-м игроком в сезоне-2021/22, который набирал 50 и более очков за одну игру. Это рекордный показатель в истории НБА, в сезоне-2018/19 подобную результативность демонстрировали 13 разных баскетболистов.

Помимо Дерозана 50 очками за матч хотя бы один раз в текущем розыгрыше отличались Карл-Энтони Таунс, Кайри Ирвинг, Трэй Янг, Леброн Джеймс, Джейсон Тейтум, Кевин Дюрэнт, Джа Морэнт, Лука Дончич, Саддик Бей, Стефен Карри, Джейлен Браун, Джоэл Эмбиид и Яннис Адетокумбо.

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