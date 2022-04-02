«Лейкерс» на 28-м месте по результатам в НБА после Матча звезд, «Голден Стэйт» – на 25-м

«Голден Стэйт» и выступают ниже ожидаемого уровня после перерыва на всех звезд НБА-2022.

«Лейкерс» имеют показатели 4-15 и делят 28 место c «Оклахомой» в рейтинге НБА после Матча звезд. Команда борется за попадание в плей-ин.

«Голден Стэйт» с показателями 6-12 находятся на 25 месте в данной таблице. «Уорриорз» считаются одним из главных претендентов на титул чемпиона НБА в нынешнем сезоне.

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