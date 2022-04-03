Джоэл Эмбиид: «Моя атакующей игра перешла на новый уровень, поэтому о защитных умениях все забыли»

Центровой «Филадельфии» оценил свои умения игры в защите.

«Почему меня не включают в число претендентов на Лучшего оборонительного игрока? Думаю, моя атакующей игра перешла на новый уровень, поэтому о защитных умениях все забыли. Мне кажется, в свой первый или второй год я попал в тройку лучших оборонительных игроков.

Возможно, причина в том, что я старался показать свою игру защите. Я был так увлечен, что пытался поставить блок-шот в любой ситуации. Сейчас я просто стал умнее это делать», – сказал Эмбиид.

Центровой входит в число претендентов на получение награды Самому ценному игроку НБА-2022.

В нынешнем сезоне он набирает 30 очков, а также совершает 11,5 подбора и 1,4 блок-шота в среднем за матч.

Гонка за MVP НБА. Уже без Леброна, зато с его наследниками