Сэм Весени: «Если за столом не видно лоха, значит, лох – ты». Увы, «Пеликанс» не осознают этого»

Эксперт The Athletic раскритиковал «Новый Орлеан» за работу на драфте.

«Новый Орлеан» выбрал под 7-м номером защитника Джеремайю Фирса, обменял 23-й пик и незащищенный пик первого раунда драфта-2026 (лучший из пиков «Пеликанс» и «Бакс») за Дерика Куина, выбранного под 13-м номером, а также заполучил Джордана Пула и Саддика Бея за Си Джея Макколлума и Келли Олиника.

«То, что сделал «Новый Орлеан» на этом драфте, одно из наименее удачных выступлений за все время, что я пишу такие обзоры.

Фирса я поставил на 18-е место в своем рейтинге, хотя понимаю, почему его можно было выбрать под седьмым номером. Это рискованный выбор, но у него огромный потенциал благодаря уникальному дриблингу. Он юркий, стремительный, жесткий и постоянно лезет под кольцо. Однако в этом сезоне он плохо завершал атаки под кольцом, нестабильно бросал, слишком часто терял мяч и оказался худшим защитником среди всех, выбранных в первом раунде. Да, талант очевиден, но шансы на успех в НБА у него ниже, чем хотелось бы от игрока, выбранного в топ-10. Иметь хрупкое телосложение, быть слабым защитником и при этом показывать высокую эффективность в плей-офф – невероятно сложно.

Затем случился полный провал с 13-м пиком.

Сначала нужно вспомнить сделку, произошедшую на выходных: команда получила от «Пэйсерс» 23-й выбор, отдав взамен свой пик первого раунда 2026 года – и все это перед седьмым матчем серии. Почему нельзя было подождать до конца игры – загадка. Но даже в момент совершения эта сделка выглядела ошибкой (что подтвердила травма Халибертона), а затем привела к еще большему краху в ночь драфта.

До драфта было известно, что «Пеликанс» хотели Дерика Куина. Они отчаянно пытались подняться выше, и «Хоукс» в итоге согласились, но запросили за это королевский выкуп. Чтобы подняться всего на 10 позиций, «Пеликанс» отдали лучший из своих пиков в 2026 году (свой или «Милуоки»). Это абсолютно нелогичное решение.

По данным аналитических моделей двух клубов, «Пеликанс» в следующем сезоне окажутся среди пяти худших команд лиги. Они играют в сильной Западной конференции, у них нет защитной системы, зато имеются травматичный Зайон Уильямсон и Трей Мерфи III, который пропустил минимум 20 игр в трех из четырех сезонов в НБА. Фактически «Пеликанс» обменяли высокие шансы на пик в топ-5 на богатом на таланты драфте-2026 (где будут Дэррин Питерсон, Эй Джей Дибанца и Кэм Бузер) ради того, чтобы поднять на 10 позиций вверх сейчас. Это беспрецедентно плохое управление активами. Даже если «Пеликанс» превзойдут ожидания, а Яннис Адетокумбо пропустит 35 игр, этот пик все равно может оказаться в топ-5.

Особенно обидно, поскольку Куин мне нравится. Он стабильно продуктивен на всех уровнях, обладает врожденным чутьем и отличными навыками в атаке. Но для него это, пожалуй, худший из возможных вариантов. Он и Зайон действуют в одних и тех же зонах, оба не бросают из-за дуги. Даже с Джорданом Пулом и Мерфи защита соперников будет концентрироваться на них под кольцом. Ни Зайон, ни Куин не смогут компенсировать слабости друг друга в защите.

Этот состав не совместим. Так нельзя управлять активами. Мне жаль всех трех игроков, включая Пиви, у которого есть шанс закрепиться в лиге. Но когда перед драфтом несколько руководителей команд говорили мне: «Надеюсь, мы сможем воспользоваться какой-нибудь глупостью, которую сделают «Пеликанс» Джо Дюмарса и Троя Уивера», а и затем эта глупость происходит, остается только развести руками.

В покере есть поговорка: «Если за столом не видно лоха, значит, лох – ты». Увы, «Пеликанс», похоже, не осознают, что это они», – написал Весени.