Чемпионат мира 3х3. Мужчины. За 3-е место. Сербия встретится с Германией

Сегодня, 29 июня, в Монголии продолжится чемпионат мира по баскетболу 3х3.

Чемпионат мира по баскетболу 3х3 Улан-Батор Мужчины За 3-е место Сербия – Германия 29 июня. 14.25 ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.