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Чемпионат мира 3х3. Женщины. За 3-е место. Польша сыграет с Канадой

Сегодня, 29 июня, в Монголии продолжится чемпионат мира по баскетболу 3х3.

Чемпионат мира по баскетболу 3х3

Улан-Батор

Женщины

За 3-е место

Канада – Польша

29 июня. 14.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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Опубликовал: Сергей Белозерцев
чемпионат мира-2025 3х3 жен
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