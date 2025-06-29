Чемпионат мира 3х3. Женщины. За 3-е место. Польша сыграет с Канадой

Сегодня, 29 июня, в Монголии продолжится чемпионат мира по баскетболу 3х3.

Чемпионат мира по баскетболу 3х3 Улан-Батор Женщины За 3-е место Канада – Польша 29 июня. 14.00 ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское.