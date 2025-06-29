Чемпионат мира 3х3. Женщины. За 3-е место. Польша сыграет с Канадой
Сегодня, 29 июня, в Монголии продолжится чемпионат мира по баскетболу 3х3.
Чемпионат мира по баскетболу 3х3
Улан-Батор
Женщины
За 3-е место
Канада – Польша
29 июня. 14.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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Вылетит из лиги через три года
Закрепится в лиге в слабой команде
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Вырастет в звезду
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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