Евробаскет-2025. Женщины. За 5-8 место. Литва встретится с Турцией, Германия сыграет с Чехией
Сегодня, 29 июня, пройдут два матча женского Евробаскета-2025 за 5-8 место.
Турция и Литва разыграют между собой 7-е место, Чехия и Германия – 5-е.
Женщины
Греция, Италия, Чехия, Германия
Плей-офф
За 5-8 место
Литва – Турция
29 июня. 11.45
Чехия – Германия
29 июня. 14.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
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