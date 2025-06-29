Евробаскет-2025. Женщины. За 5-8 место. Литва встретится с Турцией, Германия сыграет с Чехией

Сегодня, 29 июня, пройдут два матча женского Евробаскета-2025 за 5-8 место.

Турция и Литва разыграют между собой 7-е место, Чехия и Германия – 5-е. Евробаскет-2025 Женщины Греция, Италия, Чехия, Германия Плей-офф За 5-8 место Литва – Турция 29 июня. 11.45 Чехия – Германия 29 июня . 14.30 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.