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Чемпионат мира 3х3. Мужчины. 1/2 финала. Сербия сыграет с Швейцарией, Испания встретится с Германией

Сегодня, 29 июня, в Монголии продолжится чемпионат мира по баскетболу 3х3.

Чемпионат мира по баскетболу 3х3

Улан-Батор

Мужчины

1/2 финала

Сербия – Швейцария

29 июня. 13.00

Испания – Германия

29 июня. 13.25

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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Опубликовал: Сергей Белозерцев
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