Чемпионат мира 3х3. Мужчины. 1/2 финала. Сербия сыграет с Швейцарией, Испания встретится с Германией

Сегодня, 29 июня, в Монголии продолжится чемпионат мира по баскетболу 3х3.

Чемпионат мира по баскетболу 3х3 Улан-Батор Мужчины 1/2 финала Сербия – Швейцария 29 июня. 13.00 Испания – Германия 29 июня. 13.25 ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.