Джоэл Эмбиид: «Всегда буду благодарен Эндрю Уиггинсу»

Теги Голден Стэйт Филадельфия НБА университет Канзас Эндрю Уиггинс Джоэл Эмбиид Баскетбол

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид рассказал, почему он всегда будет благодарен Эндрю Уиггинсу («Голден Стэйт»), с которым он выступал за университет Канзас.

«Я всегда буду благодарен Эндрю Уиггинсу, потому что, когда он поступил в университет, вокруг него было очень много шумихи. Его называли новым Леброном.

Я использовал это в своих интересах. Каждый день большое количество скаутов приходило посмотреть на наши тренировки. Они наблюдали за нами и однажды спросили: «Кто этот парень?» – рассказал Эмбиид.

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