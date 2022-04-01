Джоэл Эмбиид: «Всегда буду благодарен Эндрю Уиггинсу»

Центровой «Филадельфии» рассказал, почему он всегда будет благодарен Эндрю Уиггинсу ( ), с которым он выступал за университет Канзас.

«Я всегда буду благодарен , потому что, когда он поступил в университет, вокруг него было очень много шумихи. Его называли новым Леброном.

Я использовал это в своих интересах. Каждый день большое количество скаутов приходило посмотреть на наши тренировки. Они наблюдали за нами и однажды спросили: «Кто этот парень?» – рассказал Эмбиид.

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