Джоэл Эмбиид: «Всегда буду благодарен Эндрю Уиггинсу»

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид рассказал, почему он всегда будет благодарен Эндрю Уиггинсу («Голден Стэйт»), с которым он выступал за университет Канзас.
«Я всегда буду благодарен Эндрю Уиггинсу, потому что, когда он поступил в университет, вокруг него было очень много шумихи. Его называли новым Леброном.
Я использовал это в своих интересах. Каждый день большое количество скаутов приходило посмотреть на наши тренировки. Они наблюдали за нами и однажды спросили: «Кто этот парень?» – рассказал Эмбиид.