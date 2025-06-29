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Эйс Бэйли прибыл в «Юту»

Защитник добрался до Солт-Лейк-Сити.

Эйс Бэйли, выбранный «Джаз» 5-м на драфте, отложил знакомство с командой, вызвав опасения по поводу его готовности сотрудничать с ней.

Сегодня игрок прибыл в Солт-Лейк-Сити, главный тренер «Юты» Уилл Харди поприветствовал защитника на посадочной полосе.

На следующий день запланирована пресс-конференция с участием Бэйли.

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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети «Юты»
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