Эйс Бэйли прибыл в «Юту»

Защитник добрался до Солт-Лейк-Сити.

Эйс Бэйли , выбранный «Джаз» 5-м на драфте, отложил знакомство с командой, вызвав опасения по поводу его готовности сотрудничать с ней.

Сегодня игрок прибыл в Солт-Лейк-Сити, главный тренер «Юты» Уилл Харди поприветствовал защитника на посадочной полосе.

На следующий день запланирована пресс-конференция с участием Бэйли.