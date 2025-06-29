Чемпионат мира 3х3. Женщины. Финал. Монголия встретится с Нидерландами

Сегодня, 29 июня, в Монголии продолжится чемпионат мира по баскетболу 3х3.

Чемпионат мира по баскетболу 3х3 Улан-Батор Женщины Финал Нидерланды – Монголия 29 июня. 15.00 ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское.