Джоэл Эмбиид – о трештоке Беверли: «Выглядит странно, ведь он не может подтвердить это делом»

Центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид раскритиковал защитника «Миннесоты» Патрика Беверли, который постоянно пытается вывести из себя оппонентов.
«Как мне кажется, если ты используешь трешток, то должен подтверждать это делом. Не хочу проявить неуважение, но приведу в пример Беверли.
Ну да, все это классно и весело, вам, журналистам, есть о чем поговорить. Но для меня это выглядит странно, он постоянно что-то произносит, нон-стопом, но потом не может подтвердить это делом. Разве он может взять в руки мяч, набрать очки с сопротивлением того, на кого набрасывался, а потом остановить его на своей половине, и продолжать свой трешток?» – заявил Эмбиид.
В феврале Беверли во время матча с «Филадельфией» призвал судью фиксировать нарушения со стороны Эмбиида.
«Ему можно давать фолы, это нормально. Он не чемпион, он не становился MVP», – произнес Беверли.
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