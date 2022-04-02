Джоэл Эмбиид – о трештоке Беверли: «Выглядит странно, ведь он не может подтвердить это делом»

Центровой «Сиксерс» раскритиковал защитника «Миннесоты» , который постоянно пытается вывести из себя оппонентов.

«Как мне кажется, если ты используешь трешток, то должен подтверждать это делом. Не хочу проявить неуважение, но приведу в пример Беверли.

Ну да, все это классно и весело, вам, журналистам, есть о чем поговорить. Но для меня это выглядит странно, он постоянно что-то произносит, нон-стопом, но потом не может подтвердить это делом. Разве он может взять в руки мяч, набрать очки с сопротивлением того, на кого набрасывался, а потом остановить его на своей половине, и продолжать свой трешток?» – заявил Эмбиид.

В феврале Беверли во время матча с «Филадельфией» призвал судью фиксировать нарушения со стороны Эмбиида.

«Ему можно давать фолы, это нормально. Он не чемпион, он не становился MVP», – произнес Беверли.

Кантер-Фридом вылетел из НБА, потому что не тянет. Сам он утверждает, что лига избавилась от него из-за критики Китая