Чемпионат мира 3х3. Женщины. 1/2 финала. Нидерланды встретятся с Канадой, Польша сыграет с Монголией

Сегодня, 29 июня, в Монголии продолжится чемпионат мира по баскетболу 3х3.

Чемпионат мира по баскетболу 3х3 Улан-Батор Женщины 1/2 финала Нидерланды – Канада 29 июня. 12.00 Польша – Монголия 29 июня. 12.25 ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.