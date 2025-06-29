Чемпионат мира 3х3. Женщины. 1/2 финала. Нидерланды встретятся с Канадой, Польша сыграет с Монголией
Сегодня, 29 июня, в Монголии продолжится чемпионат мира по баскетболу 3х3.
Чемпионат мира по баскетболу 3х3
Улан-Батор
Женщины
1/2 финала
Нидерланды – Канада
29 июня. 12.00
Польша – Монголия
29 июня. 12.25
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Вылетит из лиги через три года
Закрепится в лиге в слабой команде
Проведет хорошую карьеру, но ничего яркого
Вырастет в звезду
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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