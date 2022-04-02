Скип Бэйлесс: «Это сезон сильно запятнал наследие Леброна»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Скип Бэйлесс Баскетбол

Телеведущий Скип Бэйлесс рассказал, как скажется на наследии звездного Леброна Джеймса неудачный сезон «Лейкерс».

«Я не собираюсь понижать Леброна в своем списке. Он по-прежнему занимает 9-е место. Но я скажу так: то, что случилось с «Лейкерс» в этом сезоне, сильно запятнало наследие Леброна.

Напомню, «Лейкерс» считались главным фаворитом сезона, но в итоге могут не попасть даже в плей-ин. Они завершат чемпионат, имея показатель «-18» по победам и поражениям. Это просто ужасно для Короля. Настолько низкий показатель? Я приведу вам с десяток матчей этого сезона, которые Король должен был закрыть, но не смог этого сделать, потому что у него нет этого клатч-гена. Или тот вечер в Новом Орлеане, когда у них было преимущество в 23 очка, а к большому перерыву они вели 20. Если ты Король, если ты «тот самый парень», если ты GOAT, как говорит Шэннон Браун, а не «фальшивый GOAT», как говорю я, то доведешь такой матч до победы даже во сне», – заявил Бэйлесс.

«Лейкерс» (31-46) за пять матчей до завершения регулярки идут вне зоны плей-ин на 11-м месте, уступая «Сан-Антонио» (32-45) и «Новому Орлеану» (33-43).

«У Леброна 3 «золотых малины». Теперь он величайший – среди самых стыдных актеров, которых НБА подарила Голливуду

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные