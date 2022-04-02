Скип Бэйлесс: «Это сезон сильно запятнал наследие Леброна»

Телеведущий Скип Бэйлесс рассказал, как скажется на наследии звездного неудачный сезон .

«Я не собираюсь понижать Леброна в своем списке. Он по-прежнему занимает 9-е место. Но я скажу так: то, что случилось с «Лейкерс» в этом сезоне, сильно запятнало наследие Леброна.

Напомню, «Лейкерс» считались главным фаворитом сезона, но в итоге могут не попасть даже в плей-ин. Они завершат чемпионат, имея показатель «-18» по победам и поражениям. Это просто ужасно для Короля. Настолько низкий показатель? Я приведу вам с десяток матчей этого сезона, которые Король должен был закрыть, но не смог этого сделать, потому что у него нет этого клатч-гена. Или тот вечер в Новом Орлеане, когда у них было преимущество в 23 очка, а к большому перерыву они вели 20. Если ты Король, если ты «тот самый парень», если ты GOAT, как говорит Шэннон Браун, а не «фальшивый GOAT», как говорю я, то доведешь такой матч до победы даже во сне», – заявил Бэйлесс.

«Лейкерс» (31-46) за пять матчей до завершения регулярки идут вне зоны плей-ин на 11-м месте, уступая «Сан-Антонио» (32-45) и «Новому Орлеану» (33-43).

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