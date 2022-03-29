Скип Бэйлесс: «Не верю, что травма Леброна Джеймса была серьезной, он мастер манипуляции через СМИ»

Известный спортивный журналист подверг сомнению травму форварда , полученную в матче с 27 марта.

«Леброн сказал, что после воскресного поражения от «Нового Орлеана» его вывихнутая лодыжка была в «ужасном» состоянии. Да ладно! После этого он сразу же забросил четыре трехочковых и забил в проходе – 14 очков до большого перерыва! Я не видел, как он хромал, гримасничал или осторожничал. Да, я знаю, что он бессмертный и творит чудеса. Но еще он мастер манипуляции через СМИ», – написал Бэйлесс в своем твиттер-аккаунте.

Джеймс подвернул голеностоп во второй четверти матча против «Пеликанс». После игры форвард заявил, что ему потребовались большие усилия, чтобы доиграть встречу с травмой.

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