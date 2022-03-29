Скип Бэйлесс: «Не верю, что травма Леброна Джеймса была серьезной, он мастер манипуляции через СМИ»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Новый Орлеан НБА Скип Бэйлесс Баскетбол

Известный спортивный журналист Скип Бэйлесс подверг сомнению травму форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса, полученную в матче с «Новым Орлеаном» 27 марта.

«Леброн сказал, что после воскресного поражения от «Нового Орлеана» его вывихнутая лодыжка была в «ужасном» состоянии. Да ладно! После этого он сразу же забросил четыре трехочковых и забил в проходе – 14 очков до большого перерыва! Я не видел, как он хромал, гримасничал или осторожничал. Да, я знаю, что он бессмертный и творит чудеса. Но еще он мастер манипуляции через СМИ», – написал Бэйлесс в своем твиттер-аккаунте.

Джеймс подвернул голеностоп во второй четверти матча против «Пеликанс». После игры форвард заявил, что ему потребовались большие усилия, чтобы доиграть встречу с травмой.

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