Скип Бэйлесс: «Вогель призывает дать Леброну MVP в надежде, что тот оставит его в «Лейкерс»

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Телеведущий Скип Бэйлесс прокомментировал слова главного тренера «Лейкерс» Фрэнка Вогеля, который считает, что лидер калифорнийцев Леброн Джеймс «как никто другой заслуживает приз MVP».

«Вогель призывает дать Леброну приз MVP, это смешная кампания. На самом деле, это кампания по сохранению работы. Он надеется, что Леброн решит оставить его в «Лейкерс», – считает Бэйлесс.

37-летний Джеймс лидирует в НБА по средней результативности, набирая 30 очков при 52,3% с игры. В его активе также 8,2 подбора и 6,3 передачи.

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