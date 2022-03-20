Скип Бэйлесс – о данке Порзингиса и «сквозняке» Леброна: «Так унизительно»

Известный спортивный эксперт Скип Бэйлесс отреагировал на данк центрового «Вашингтона» Кристапса Порзингиса через звезду «Лейкерс» Леброна Джеймса.
«Порзингис только что забил сверху через Леброна, который ответил «сквозняком». Так унизительно для игрока, занимающего второе место среди лучших бомбардиров в истории лиги», – написал Бэйлесс.
Джеймс в сегодняшнем матче с «Вашингтоном» (119:127) обошел Мэлоуна по набранным очкам за карьеру и поднялся на второе место в истории лиги по этому показателю.