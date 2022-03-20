Скип Бэйлесс – о данке Порзингиса и «сквозняке» Леброна: «Так унизительно»

Известный спортивный эксперт отреагировал на данк центрового через звезду «Лейкерс» .

«Порзингис только что забил сверху через Леброна, который ответил «сквозняком». Так унизительно для игрока, занимающего второе место среди лучших бомбардиров в истории лиги», – написал Бэйлесс.

Джеймс в сегодняшнем матче с «Вашингтоном» (119:127) обошел Мэлоуна по набранным очкам за карьеру и поднялся на второе место в истории лиги по этому показателю.

«Лейкерс» – на краю пропасти. Но мы знаем, как их спасти