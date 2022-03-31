Майкл Мэлоун: «Нет смысла сейчас заявлять, что Джамал Мюррэй выбыл до конца сезона. Кто знает, что будет дальше»

Главный тренер «Денвера» не исключает, что разыгрывающий сможет вернуться в строй и помочь команде в этом сезоне.

«Нет никакого смысла заявлять сейчас, что Джамал выбыл до конца сезона. Кто знает, как сложится сезон. В последних шести матчах регулярки и в плей-офф может произойти что угодно.

Теперь с турниром плей-ин между окончанием регулярки и началом плей-офф проходит неделя. Раньше заканчивался регулярный сезон, и сразу начинался плей-офф. Я не думаю, что нам нужно загонять себя в угол и принимать какие-либо окончательные решения прямо сейчас.

Мы понятия не имеем, где находится финишная черта. Давайте пока оставим все варианты и посмотрим, что будет дальше», – сказал Мэлоун.

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